Шокувала всіх: Брітні Спірс станцювала перед камерою без трусів

Брітні Спірс продовжує шокувати підписників в Instagram своїми часто дивними відео та фото.

Цього разу артистка станцювала перед камерою у відвертому образі. Вона себе еротично гладила, демонструвала рухи руками і усміхалася.

На Брітні була прозора мінісукня на тонких бретельках і з розрізом до стегна, прикрашена стразами, камінням і срібною торочкою, під якою не було білизни. І якщо її груди приховував імітований срібний ліф, то пікантне місце нижче пупка було відкрите для огляду.

Свій провокаційний лук Спірс доповнила чорним чокером зі скриньки прикрас із 90-х та чорними лакованими туфлями на стійких підборах. Вона розпустила волосся і зробила улюблений макіяж смокі-айс.

"Секс і діаманти! Pss залишайтеся хорошими мої друзі", - підписала відео артистка.

Нагадаємо, топ Брітні Спірс, який вона сама зробила, вперше з'явився на публіці за 12 років.

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