Шон Пенн заявив, що готовий взяти зброю, щоби боротися разом з Україною

61-річний голлівудський актор каже, що має намір повернутися до України.

В інтерв'ю Hollywood Authentic Шон Пенн повідомив, що вже сам готовий взяти в руки зброю, щоб боротися разом із Україною проти Росії у цій повномасштабній війні, розв'язаній РФ.

Шон якраз був в Україні в лютому, коли Росія розпочала своє вторгнення. Він знімав документальний фільм Vice Studios про вторгнення Росії в країну і розповідав раніше в інтерв'ю, що покинув свою машину і разом із двома колегами змушений був пройти кілька миль пішки до польського кордону, щоб врятуватися від війни.

Шон Пенн / Getty Images

"Я був в Україні двічі. Я був у Маріуполі. Я був на передовій у Маріуполі у листопаді 2021 року, відтоді він зазнав неймовірного нападу з боку росіян 2014 року. Я провів час у Києві, у Львові. Люди разом, як ніколи раніше, і, як я вже сказав, це історична спадщина Зеленського, тому що він людина, яка це зробила. У нього ніколи не відібрати того, що він об'єднав українців для боротьби за свою країну", — каже Пенн.

"Днями я був на заправці в Брентвуді і тепер думаю про те, щоб підняти зброю проти Росії? Що, чорт забирай, відбувається?", — запитав він, пише Independent.

Шон Пенн / Getty Images

Пенн активно виступає на підтримку України та закликає США вкласти все у підтримку країни та її народу. Сам Шон та некомерційна організація CORE (Community Organized Relief Effort), заснована актором 2010 року, нині підтримує українських біженців у Польщі. Шон допомагає і продовжує знімати свій документальний фільм, який тепер уже, ймовірно, буде зовсім іншим, ніж він замислювався спочатку.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн заявив, щоб Американська кіноакадемія надала можливість виступити на премії "Оскар" Володимиру Зеленському. Актор пропонував бойкотувати захід, якщо цього не станеться та додав, що знищить свою нагороду. Церемонія відбулася у ніч проти 28 березня. На заході Зеленський так і не виступив.

Шон Пенн / Associated Press

Читайте також: