Шорти чи спідниця: Нікі Гілтон продемонструвала два схожі образи за один день

39-річна світська левиця і молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — прогулялася на самоті Нью-Йорком, але у двох кежуал образах. Попри те, що речі на ній були різними, образи зірки насправді дуже схожі.

Перший лук знаменитості складався з коротких джинсових шортів, білої майки та чорного блейзера.

На перший погляд образ здається дуже простим, але аксесуари розвіюють цю ілюзію, оскільки в руці вона тримала коричневу сумку Hermes Birkin, ціна якої становить близько 29 840 фунтів стерлінгів (це близько 40 тисяч доларів).

Фото: скриншот farfetch.com

Також на Нікі були слінгбеки від Chanel, сонцезахисні окуляри-авіатори та масивне кольє від Tiffany & Co.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Згодом знаменитість знову вийшла на прогулянку. Нікі помітили в районі Нохо і на ній була біла майка в дрібний рубчик і трендова довга джинсова спідниця. До вбрання Гілтон додала чорно-білі слінгбеки від Chanel, мінісумку чорного кольору Hermes Kelly Pochette вартістю 20 тисяч фунтів стерлінгів (це близько 25 тисяч доларів) і те ж кольє від Tiffany & Co.

Фото: скриншот farfetch.com

На очах у неї були сонцезахисні окуляри, на руці годинник від Cartier (такий же новить Меган Маркл, але в золоті), а на плечі вона накинула чорний светр.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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