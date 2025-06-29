ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1141
Час на прочитання
1 хв

Шот за шотом: американська співачка під час виступу випивала просто на сцені

Рене Рапп не соромилася вживати алкогольні напої перед своїми шанувальниками під час концерту.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Рене Рапп

Рене Рапп / © Associated Press

Американська зірка Рене Рапп виступила в ефірі програми «Today» на каналі NBC. Концерт відбувся на площі Рокфеллера у Нью-Йорку. Перед глядачами вона з’явилася у комфортному луку.

Рене Рапп / © Associated Press

Рене Рапп / © Associated Press

На дівчині були чорні спортивні штани з білими лампасами, чорний топ і шкіряна кремова вкорочена куртка на блискавці. Рене розпустила волосся, зробила макіяж із бежевою помадою, прикрасила вуха лаконічними сережками й одягла на обличчя стильні чорні окуляри.

Рене Рапп / © Associated Press

Рене Рапп / © Associated Press

А потім Рапп просто на сцені без комплексів почала пити шот за шотом, поки шанувальники з оваціями дякували їй за виступ.

Рене Рапп / © Associated Press

Рене Рапп / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie