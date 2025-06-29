Шот за шотом: американська співачка під час виступу випивала просто на сцені

Рене Рапп / © Associated Press

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Американська зірка Рене Рапп виступила в ефірі програми «Today» на каналі NBC. Концерт відбувся на площі Рокфеллера у Нью-Йорку. Перед глядачами вона з’явилася у комфортному луку.

Рене Рапп / © Associated Press

На дівчині були чорні спортивні штани з білими лампасами, чорний топ і шкіряна кремова вкорочена куртка на блискавці. Рене розпустила волосся, зробила макіяж із бежевою помадою, прикрасила вуха лаконічними сережками й одягла на обличчя стильні чорні окуляри.

Рене Рапп / © Associated Press

А потім Рапп просто на сцені без комплексів почала пити шот за шотом, поки шанувальники з оваціями дякували їй за виступ.

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Рене Рапп / © Associated Press