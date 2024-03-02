Шоу опинилося під загрозою: зооактивісти зірвали показ Вікторія Бекхем у Парижі

У Парижі в межах Тижня моди британська модельєрка та дружина футболіста Девіда Бекхема – 49-річна Вікторія Бекхем – провела показ нової колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 свого однойменного бренду. Але цього разу все було проти жінки, оскільки практично перед шоу вона зламала ногу та змушена пересуватися на милицях, а також її довгоочікуване шоу було зірвано зоозахисниками організації Peta.

Бренд Вікторії славиться своїми лаконічними та повсякденними речами, але також першокласними виробами зі шкіри і саме це стало причиною протесту. Декілька жінок у чорних штанах та білих футболках і з плакатами "Тварини — це не тканина" та "Віва веганська шкіра", вийшли на подіум, перш ніж їх вивела охорона.

Організація захисту прав тварин Peta заявила, що, хоча бренд Бекхем заборонив використання хутра та екзотичної шкіри у своїх колекціях, вона, як і раніше, використовує шкіру, зокрема телячу, йдеться у виданні CNN.

Протест на показі Вікторії Бекхем / Фото: Getty Images

"Жоден одяг чи аксесуар не вартий того, щоб жорстоко зарізати і зняти шкуру з чутливої та розумної тварини", — заявила в своїй заяві віце-президентка PETA по Європі Мімі Бекечі. "Ми закликаємо Вікторію Бекхем натомість звернутися до етичних та екологічно чистих інновацій, доступних сьогодні, таких як високоякісна шкіра, виготовлена з яблук, винограду, ананасів, грибів та багато іншого", — додала Бехечі.

Протест на показі Вікторії Бекхем / Фото: Getty Images

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