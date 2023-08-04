Шоу Victoria's Secret повертається: стала відома дата прем'єри та ім'я зіркового хедлайнера

Про те, що шоу повернеться, заговорили ще навесні цього року, але тепер відомі подробиці та дати.

Бренд спідньої жіночої білизни Victoria's Secret прославився на весь світ своїми щорічними Fashion Show, завдяки яким народилися так звані "ангели" бренду. Дівчата протягом багатьох років виходили на подіум у розкішних комплектах, які доповнювали величезні ангельські крила або цілі декоративні конструкції.

Фото: Associated Press

Покази користувалися популярністю протягом тривалого часу та супроводжувалися виступами відомих артистів, зокрема, на Victoria's Secret Fashion Show виступали Ріанна, The Weeknd та Тейлор Свіфт. Також завдяки цим самим шоу на весь світ прославилися такі моделі: Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Міранда Керр та Кендіс Свейнпол.

Але попри успіх, протягом багатьох років бренд звинувачували і в надмірному еротизмі, расовій обмеженості, вузькій розмірній сітці, фотошопі тіл моделей та їхній надмірному ходорлявості, адже насправді носять їхню білизну не супермоделі з обкладинки, а звичайні жінки. Сучасний світ таких помилок Victoria's Secret вже не пробачив, що призвело до втрати популярності, падіння продажів та рейтингів шоу. Переосмисливши минуле та критику громадськості бренд вирішив повністю змінити свою концепцію та відмовитися від "ангелів". Натомість Victoria's Secret запустила кампанію за участю жінок, відомих своїми досягненнями, а не формами.

Навесні цього року компанія оголосила, що повертає формат модних шоу, але вони будуть більш інклюзивними. Тепер стало відомо, що виступить на шоу хіпхоп-виконавиця Doja Cat.

"Victoria's Secret завжди був для мене дуже популярним брендом, і мені подобається, що я можу говорити про це і сьогодні. Бути частиною такого глобального явища, як камбек-шоу знакового бренду, це неймовірний досвід, — сказала вона в недавньому інтерв'ю журналу Harper's Bazaar.

Бренд опублікував невеликий тизер із зіркою, а кількома днями раніше оприлюднив дату показу – 26 вересня. Судячи з відео, у ньому візьме участь дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс — Ліла Мосс, а також модель з вітіліго Вінні Гарлоу та деякі дівчата, які раніше вже співпрацювали із брендом. Шоу покажуть у форматі документального фільму на Amazon Prime Video.

Новий формат зовсім не буде схожим на старі шоу Victoria's Secret, тепер це буде повнометражний фільм, який отримав назву Victoria's Secret World Tour. До програми увійде не лише дефіле, а й закулісні кадри, особисті історії та розповідь про нову інклюзивну стратегію бренду.

Цікаво й те, що трансляція відбудеться на платформі Amazon, де також відбуваються трансляції прямого конкурента Victoria's Secret – бренду Ріанни Savage X Fenty.

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