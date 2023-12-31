Шоу, яке хочеться побачити ще раз: Макс Барських анонсував концерт на біс у Палаці спорту

Макс Барських анонсував благодійний концерт на біс у Палаці спорту, який запланований на 17 травня 2024 року.

На початку грудня десять тисяч глядачів стали свідками наймасштабнішого шоу українського артиста від початку повномасштабного вторгнення. Концерт на підтримку першого українськомовного альбому співака "Зорепад" для слухачів без перебільшення став легендарним, а для самого Барських – квінтесенцією музичних пошуків і трансформацій за період довжиною майже в два роки.

Макс Барських/Пресслужба

"Все можливо, навіть в такі моменти, коли, здається, що все втрачено. Зовсім нещодавно я думав, що назавжди попрощався зі сценою, але в долі на кожного з нас є свій план. Я щасливий, що в мене є можливість обʼєднувати людей, надихати та бути корисним суспільству. Тому, чекаю кожного 17 травня на тому ж місці! До зустрічі в Палаці спорту", – прокоментував Макс Барських.

Макс Барських/Пресслужба

Макс Барських/Пресслужба

Як і попередній виступ Макса, концерт на біс буде благодійним, кошти з якого будуть спрямовані на цільові потреби українських захисників.

Макс Барських/Пресслужба

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