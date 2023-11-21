Сховала живіт за широким одягом: вагітна Сієнна Міллер сходила на вечірку своєї сестри в Лондоні

Акторка Сієнна Міллер відвідала вечірку в Лондоні, присвячену запуску нової лінії одягу Vivere, створеної її старшою сестрою Саванною. На захід Сієна одягла кілька речей від бренду сестри, зокрема це була біла широка сорочка та довге пальто. Також акторка одягла сіру спідницю та чорні черевики.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

Волосся Міллер розпустила і трохи накрутила у легкі хвилі. Своїм вільним вбранням Сієна трохи сховала вже досить великий вагітний живіт.

Нагадаємо, що другу вагітність 41-річна зірка підтвердила у вересні, своєю появою на заході Vogue World у образі від Schiaparelli з повністю відкритим животом.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Згідно з виданням Daily Mail, у Міллер знову народиться дівчинка, а батько дитини — її бойфренд — 26-річний Олі Грін. Також у жінки є 10-річна дочка від колишнього коханого Тома Старріджа.

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