Сховалася від папараці: Вікторія Бекхем з'явилася в Парижі в оригінальному пальті та окулярах

Зірка проводить зараз час зі своєю дочкою.

Британська зірка Вікторія Бекхем прилетіла до Парижа і 13 листопада модельєрку та її 13-річну доньку Гарпер сфотографували папараці на вулиці.

50-річна Вікторія мала стильний і незвичайний вигляд, адже своїм вбранням явно намагалася сховатись від папараці.

Також Вікторія одягла на очі окуляри від свого бренду Victoria Beckham, а на плечі у неї висіла велика сумка трендового бордового відтінку.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Це її перший вихід на публіку після того, як вона разом з Гарпером з'явилася на церемонії в Лондоні. Британська модельєрка відвідала тоді вручення премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024, де їй вручили нагороду "Підприємець".13-річна дочка Бекхемів на цьому заході була як лялечка у ніжній сукні.

Вікторія та Гарпер Бекхем / Фото: Getty Images

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