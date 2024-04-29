Сховалася за капелюхом і окулярами: Лілі Коллінз прогулялася Римом

Нещодавно у Парижі закінчилися знімання 4-го сезону серіалу "Емілі в Парижі", і виконавиця головної ролі – 35-річна Лілі Коллінз – вирішила влаштувати собі невелику відпустку та провести вихідні у Римі.

Для прогулянки пам'ятками італійської столиці актриса одягла білий топ, помаранчевий жакет та атласну спідницю з мереживом на подолі. Образ Лілі доповнювали кросівки Salomon, а також капелюх зі стрічкою в горох та чорні сонцезахисні окуляри.

(гортайте фото вправо)

Коллінз влаштувала невелику фотосесію біля головної історичної та архітектурної пам'ятки Риму – Колізею. Цікаво, чи хтось із туристів дізнався популярну актрису в натовпі?

Фото: Instagram Лілі Коллінз

Фото: Instagram Лілі Коллінз

Фото: Instagram Лілі Коллінз

Фото: Instagram Лілі Коллінз

Нагадаємо, раніше Лілі Коллінз із чоловіком відвідала показ Yves Saint Laurent. Для свого виходу актриса вибрала стильний лук. Вона одягла чорну жилетку з V-подібним вирізом, яка підкреслила її плоский живіт, чорний смокінг та напівпрозорі чорні штани з квітковим пастельним принтом.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Читайте також: