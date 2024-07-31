Сховалася за кепкою та окулярами: Ніколь Кідман сходила на змагання зі скейтбордингу на Олімпіаді-2024

57-річна австралійська та американська акторка, володарка премії "Оскар" – Ніколь Кідман – відвідала кілька змагань у рамках літніх Олімпійських ігор-2024, які відбуваються у Парижі.

Вона записала відео та опублікувала у своєму Instagram, як спостерігає за змаганнями серед жінок зі скейтбордингу. Ніколь сиділа на трибунах у жакеті у смужку та штанях, а обличчя ховала за кепкою та чорними сонцезахисними окулярами.

Фото: Instagram Ніколь Кідман

Зазначимо, що золоту медаль з вуличного скейтбордингу виборола 14-річна японка Коко Йосідзава.

Також Кідман сходила і на змагання зі спортивної гімнастики. Вона показала фото, на якому позує у прозорій блузці та джинсах на фоні табло з результатами.

Фото: Instagram Ніколь Кідман

Нагадаємо, раніше супермодель та зірка 90-х Наомі Кемпбелл показала, як брала участь в естафеті олімпійського вогню та несла смолоскип на Олімпіаді-2004.

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