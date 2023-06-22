Сховалася за кепкою від Ralph Lauren: Дженніфер Лоуренс прогулялася містом у простому образі

Протягом останніх кількох тижнів акторка Дженніфер Лоуренс активно займалася просуванням нового фільму за своєї участі "Без образ", але вже повернулася до рідного Нью-Йорка, і вчора її помітили папараці на прогулянці. Знаменитість йшла вулицею і розмовляла телефоном.

На Дженніфер того дня була проста біла футболка, яку вона поєднала з темними вільними штанами від бренду The Row, а також сумкою від цього ж бренду.

Також на акторці були зручні коричневі ляпанці від Pierre Hardy, сонцезахисні окуляри, а на голові кепка від бренду Ralph Lauren, за якою вона намагалася сховатися від фотографів.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Читайте також: