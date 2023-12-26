Сховатись не вдалося: Періс Гілтон сходила на шопінг у кепі від Руслана Багінського та перуці

Фотографи зазнымкували як голлівудська білявка йшла на шопінг із чоловіком.

Голлівудська зірка Періс Гілтон вирішила сходити на різдвяний шопінг із чоловіком Картером Реумом у Беверлі-Гіллз, але щоб залишитися непоміченою вона вирішила трохи замаскуватися: одягла чорну перуку і практично відмовилася від свого улюбленого гламурного макіяжу.

Також телезірка одягла сіру трикотажну кофту, сині джинси та білі кросівки. Проте більшу увагу в її луку привернув головний убір, оскільки Періс одягла кепі українського дизайнера Руслана Багинського.

Картер же був у чорній футболці, трикотажних штанах та кросівках. Він йшов вулицею біля дружини, несучи пакети з покупками і розмовляючи телефоном чи записуючи відео.

Періс Гілтон та Картер Реум / Фото: Getty Images

Знімки папараці зробили 22 грудня, ймовірно, у такому маскуванні пара вирішила сходити за різдвяними подарунками. Тако, головні убори від Багінського Гілтон одягає не вперше, оскільки раніше вже з'являлася у подібних кепі на відпочинку та прогулянках.

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