Схожа на Барбі: зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Емма Ернан обожнює фотографуватися у купальниках.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потішила фоловерів в Instagram світлинами у купальнику. Позувала вона біля басейну.
Дівчина приміряла бікіні найтрендовішого кольору цього літа – рожевого. Ернан продемонструвала ідеальну фігуру, стрункі ноги, плаский живіт і сексуальний пишний бюст.
Щоб мати розкішний вигляд, Емма зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями і прикрасила вуха сережками-кільцями. У такому вигляді вона була схожа на справжню ляльку Барбі.
А ще Ернан сфотографувалася зі своїм псом, якого причепурила під домашнього улюбленця Барбі – одягла йому сонцезахисні рожеві окуляри.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан похизувалася пружними сідницями у яскравому купальнику на зав'язках.
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