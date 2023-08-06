Схожа на Барбі: зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потішила фоловерів в Instagram світлинами у купальнику. Позувала вона біля басейну.

Дівчина приміряла бікіні найтрендовішого кольору цього літа – рожевого. Ернан продемонструвала ідеальну фігуру, стрункі ноги, плаский живіт і сексуальний пишний бюст.

Емма Ернан/Instagram

Щоб мати розкішний вигляд, Емма зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями і прикрасила вуха сережками-кільцями. У такому вигляді вона була схожа на справжню ляльку Барбі.

А ще Ернан сфотографувалася зі своїм псом, якого причепурила під домашнього улюбленця Барбі – одягла йому сонцезахисні рожеві окуляри.

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан похизувалася пружними сідницями у яскравому купальнику на зав'язках.

Читайте також: