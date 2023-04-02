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Наче королева: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала розкішні образи у напівпрозорих сукнях

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
248
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1 хв
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Наче королева: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала розкішні образи у напівпрозорих сукнях

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Катерина Лозовицька знялася у вишуканому фотосеті.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – модель Катерина Лозовицька – знялася у новій гарній фотосесії і найкращі кадри опублікувала в Instagram.

У фотозніманні дівчина продемонструвала ефектні образи у розкішних вечірніх напівпрозорих сукнях до підлоги.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Вбрання мають сексуальні декольте, блискітки, вишивку та ідеально підкреслюють струнку і спокусливу фігуру Катерини.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

У цих сукнях Лозовицька схожа на справжню королеву.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Аутфіт вона доповнила красивою зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на бордовій помаді.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької / ©
Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Нагадаємо, інша учасниця проєкту - Аделіна Делі - оголеною позувала у фотосесії і продемонструвала великий вагітний живіт.

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Дата публікації
Перегляди
248
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