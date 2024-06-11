Схожа на маму: топмодель Б'янка Балті показала свою 17-річну доньку

Зірка привітала старшу доньку з днем народження.
40-річна італійська топмодель Б'янка Балті опублікувала в Instagram серію знімків, на яких зазнімкована її старша донька Матильду. Батько дівчинки – асистент фотографа Крістіан Лучіді, за яким Б'янка була одружена з 2006 по 2010 рік.
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Днями Матільді Лучіді виповнилося вже 17 років. Дівчинка дуже схожа на свою зіркову маму.
"17 років тобі, Матильдо. 17 років бути твоєю мамою — найбільша честь, яку я ніколи не приймаю як належне. Я так пишаюся тобою, дитинко. За останній рік до того, як тобі виповниться 18, і я ніколи тебе більше не побачу...жартую!" — написала модель під фото.
Не знаємо, ким хоче стати дівчинка і чи піде маминими стопами, але Б'янка вже виводила доньку у світ. Вони разом прийшли на модний показ бренду Off-White під час Міланського тижня моди. І мама, і донька були одягнені у вбрання від бренду. Б'янка була в чорному вбранні зі шнурівкою на грудях та поясом на талії, до якого підібрала сині мюлі на підборах цікавої форми. Її донька Матильда була в синій мініатюрній сукні з високою горловиною теж від Off-White і взута у синьо-білі кросівки.
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