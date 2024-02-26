Схожа на матір і теж модель: Клаудія Шиффер показала свою 19-річну доньку

Дівчина будує свою кар'єру у фешн-світі.
53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – мати трьох дітей: сина Каспара та дочок-близнючок Клементини та Козіми. Їхній батько – британський продюсер та кінорежисер Меттью Вон.
Як виявилося, Клементіна вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. У своєму Instagram Клаудія показала фотографію та статтю про доньку у британському Vogue – чудовий старт кар'єри.
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Дівчина зображена в білій сукні з рюшами та червоним горохом. На її обличчі немає макіяжу, а волосся розпущене.
Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер знялася в екстравагантній фотосесії. Вона стала головною зіркою березневого випуску Vogue Germany. На обкладинці глянцю модель позувала у шкіряному жилеті, чорних плавках та колготках у сітку, а в руках тримала свого кота Чіпа.
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