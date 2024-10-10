Схожа на матір: Кая Гербер одягла смугасту сукню з торочкою на захід Time100 Next

23-річна американська модель Кая Гербер опинилася цього року серед впливових молодих людей, яких видання Time внесло до списку Time 100 Next. Вона знялася для цього журналу, а також відвідала галавечір у Нью-Йорку й вийшла на червону доріжку.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Кая одягла з такої нагоди смугасту сукню від Ferragamo з колекції весна-літо 2025, яку креативний директор бренду Максиміліан Девіс присвятив балету. Це була трикотажна чорна сукня з прозорими вставками та торочкою на спідниці, яку Гербер носила у поєднанні з туфлями на високих підборах.

Також модель зробила об'ємну зачіску, довгий манікюр та трендовий лате-макіяж.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Кая була дуже схожа на свою знамениту матір — Сінді Кроуфорд. Також дівчина іноді одягає вбрання матері на світські заходи, наприклад, на кінофестивалі в Торонто вона з'явилася у білій бандажній сукні своєї матері-супермоделі від французького Модного дому Hervé Leger.

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