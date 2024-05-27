Схожа на свою доньку: Різ Візерспун показала, який вигляд мала у 18 років

Американська акторка, бізнесвумен, володарка премії "Оскар" – 47-річна Різ Візерспун – любить брати участь у флешмобах у Instagram, коли користувачі соцмережі показують себе у певному віці. Вона вже публікувала своє фото в 21 рік, коли мала стрижку, як у Рейчел Грін з "Друзів".

Цього разу вона опублікувала знімок, зроблений 1994 року. Тоді їй було 18 років. Різ позує у білій блузці зі схрещеними на грудях руками.

Фото: Instagram Різ Візерспун

Можна зауважити, що актриса на фото дуже схожа на свою доньку – 24-річну Аву Філип.

Різ Візерспун з донькою / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Різ Візерспун анонсувала повернення "Блондинки в законі". Акторка з'явилася на презентації Amazon у Нью-Йорку у гламурному яскраво-рожевому вбранні від Dolce & Gabbana. Її лук включал твідовий жакет на гудзиках і мініспідницю. Цей образ є відсиланням до її кіношного персонажа — милої красуні на ім'я Ель Вудс з фільму 2001 року"Блондинка в законі".

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Новий серіал, який вийде на Amazon Prime Video, розповість про життя юриста до вступу до Гарвардського університету, зосередивши увагу на її житті як звичайній старшокласниці 90-х.

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