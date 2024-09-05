Схожа на свою маму Кріс: модель Кендал Дженнер похизувалася короткою стрижкою

28-річна американська модель та учасниця популярного реалітішоу – Кендал Дженнер – знялася в осінній промокампанії Calvin Klein. Зірка позувала в об'єктиві легендарного фешн-фотографа Мерта Аласа. Локацією для знімань було обрано морське узбережжя.

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Кендал позувала в мереживній спідній білизні та грубих чоботях, вовняному двобортному пальті, штанях і лаконічних сукнях. Але особливу увагу привернув новий імідж моделі – коротка зачіска. З такою зачіскою вона стала схожа на свою маму — Кріс Дженнер, як вважаєте?

"Я частина сім'ї Calvin Klein вже майже десять років, але я, як і раніше, з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з командою над кожною кампанією", — зазначила Кендал. Вона співпрацює з брендом від 2015 року.

Нагадаємо, раніше Кендал Дженнер здивувала образами на Vogue World у Парижі.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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