Схожі на легендарного батька: який вигляд мають діти Алена Делона

У французького актора Алена Делона було дуже бурхливе особисте життя і в результаті кількох стосунків у нього народилося четверо дітей від трьох різних жінок. Всі діти легенди дуже схожі на нього.

Ентоні Делон

Він народився 30 вересня 1964 року в Лос-Анджелесі в сім'ї Алена Делона та його другої дружини Наталі Делон. 1968 року Ален і Наталі Делон розлучилися. Він пішов стопами батька і теж став актором.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Анушка Делон

Вона – єдина дочка знаменитого французького актора. Дівчина народилася 1990 року від стосунків Делона з нідерландською моделлю Розалі ван Бремен. Цікавою рисою зовнішність дівчини стали її очі, адже вони різного кольору — карого і синього. Анушка теж стала акторкою.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Ален-Фаб'єн Делон

Друга дитина Делона та Розалі ван Бремен. Ален-Фаб'єн народився 1994 року у Франції. На відміну від сестри та брата, він також спробував себе в моделінгу і неодноразово брав участь у показах відомих брендів.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Крістіан Аарон Булонь

Син Делона та співачки Ніко. Однак на відміну від решти трьох дітей цієї дитини актор не визнав. Спочатку його виховувала мати, але потім його всиновили мати Делона Едіт та її другий чоловік Поль Булонь, чиє прізвище хлопчик згодом узяв.

Він був французьким фотографом, актором та письменником. 2023 року Крістіан Аарон, якого вдома називали просто Анрі, помер у Парижі після передозування наркотиками.

Фото: скріншот з інтерв'ю INA Mireille Dumas

Фото: скріншот з інтерв'ю INA Mireille Dumas

Читайте також: