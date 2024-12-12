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Схожість є: Венсан Кассель намалював свою вагітну кохану-модель

Схожість є: Венсан Кассель намалював свою вагітну кохану-модель

instagram.com/narahbaptista/

Незабаром актор стане батьком вчетверте.

57-річний актор Венсан Кассел вже більше року зустрічається з 28-річною австралійською моделлю бразильського походження – Нарою Баптістою. Наразі дівчина вагітна, для неї це буде перша дитина, тоді як актор – батько трьох доньок. Діву та Леоні йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні – модель Тіна Кунакі.

У своєму Instagram Венсан показав свій малюнок – на ньому зображено його кохану Нару. Як думаєте, схоже?

instagram.com/vincentcassel / ©
instagram.com/vincentcassel

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої відносини з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / © Getty Images
Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

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