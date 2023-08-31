Штани - найкращий вибір: німецька модель Тоні Ганн продемонструвала два стильні образи

Зірка вирішила змінити сукні на зручніший варіант одягу і не прогадала.
Німецька супермодель Тоні Гаррн — одна з небагатьох зірок, які вирушили до Італії на Венеційський кінофестиваль, оскільки багато інших знаменитостей, зокрема актори і режисери, вирішили підтримати голлівудський страйк і пропустити поїздку до Італії цього року.
Тоні спочатку вийшла на червону доріжку у день відкриття. Тоді на супермоделі була сукня кольору металік від Alberta Ferretti з колекції 2024 року.
Розкішне вбрання вона доповнила діамантовим кольє на шиї та високою зачіскою
Наступного дня зірка вийшла до фотографів у двох штанний костюмах та позувала біля готелю Excelsior. Перше її вбрання — жовтий костюм від Bally, що складався з легкої сорочки і широкий штанів. Оздоблення вбрання було чорним, а доповнила його сумкою від бренду Bvlgari.
Друге вбрання Тоні — класичний смугастий костюм із прямими штанами та подовженим жакетом, який вона носила із сірою футболкою. Доповнювали це вбрання сріблясті босоніжки.
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