Штани - найкращий вибір: німецька модель Тоні Ганн продемонструвала два стильні образи

Зірка вирішила змінити сукні на зручніший варіант одягу і не прогадала.

Німецька супермодель Тоні Гаррн — одна з небагатьох зірок, які вирушили до Італії на Венеційський кінофестиваль, оскільки багато інших знаменитостей, зокрема актори і режисери, вирішили підтримати голлівудський страйк і пропустити поїздку до Італії цього року.

Тоні спочатку вийшла на червону доріжку у день відкриття. Тоді на супермоделі була сукня кольору металік від Alberta Ferretti з колекції 2024 року.

Розкішне вбрання вона доповнила діамантовим кольє на шиї та високою зачіскою

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

Наступного дня зірка вийшла до фотографів у двох штанний костюмах та позувала біля готелю Excelsior. Перше її вбрання — жовтий костюм від Bally, що складався з легкої сорочки і широкий штанів. Оздоблення вбрання було чорним, а доповнила його сумкою від бренду Bvlgari.

Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Друге вбрання Тоні — класичний смугастий костюм із прямими штанами та подовженим жакетом, який вона носила із сірою футболкою. Доповнювали це вбрання сріблясті босоніжки.

Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

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