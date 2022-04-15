Штучний ніс, очі та сльози: хірурги питають, хто так невдало зробив пластику дружині Медведчука

В сімʼї Медведчуків прекрасне все.

Навряд чи нині в Україні є більш ненависна сімейка, ніж куми Путіна - Віктор Медведчук та Оксана Марченко.

Оксана Марченко / УНІАН

Нещодавно Віктора Медведчука заарештували, через це його вірна дружина Оксана записала кілька відеозвернень, в яких просила президента Зеленського та президента Туреччини Ердогана звільнити його або посприяти звільненню.

Це відео неабияк зацікавило не лише політиків і громадськість, а й українських пластичних хірургів.

Наслідки невдалої пластики на обличчі вродливої у минулому жінки були так помітні, що викликали в українських хірургів суто професійну цікавість.

Оксана Марченко / УНІАН

"Хто так невдало зробив пластику очей дружині Медведчука?" - пише у своєму Facebook відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер.

"На чатах пластичних хірургів України поширюється відео з опитуванням, чи може хтось зізнається - хто робив верхню блефаропластику дружині біглого (але вже затриманого) олігарха Медведчука.

На відео чітко видно, що очі не можуть зімкнутися. Приблизно така сама проблема була і у відомого співака Лєонтьєва після проведеної в США блефаропластики.

Як на мене це свідчить про те що пластичний хірург дружини Медведчука видалив занадто багато шкіри. Впевнений в тому, що вона спить з відкритими очима і має проблеми з рогівкою. Лікується штучними сльозами.

Штучний ніс, штучні очі і штучні сльози.

Може щось в цьому є..." - зазначає він.

Ще один відомий фахівець Григорій Стрикун у своєму Instagram припустив, що, обличчя Марченко - це результат декількох пластичних операцій з поганим результатом:

"Вчора, після публікації відео дружиною Медведчука, мені в дірект посипалось багато запитань що ж з нею сталось, що її майже не впізнати.

⠀

Що ж, я, як пластичний хірург, можу прокоментувати дану ситуацію. Дійсно, Оксану Марченко не впізнати, порівняно з тією зовнішністю, яку ми звикли бачити. Тут я бачу результат декількох проведених пластичних операцій з поганим результатом, а саме:

1. ринопластика - кінчик носа піднятий, але відведений дещо лівіше від вертикальної осі, що свідчить про незадовільний результат від операції

2. Блефаропластика верхніх та нижніх повік. Верхня блефаропластика виконана в «агресивно», тобто з надмірним висіченням шкіри та жирових тілець орбіти, що призвело до скелетизації орбіти - тобто ефекту натягнутої шкіри на череп. Нижня блефаропластика із пошкодженням функціональних волокон кругового м'яза ока та агресивним висіченням шкіри, що призвело до порушення закривання очей та формуванням "округлого" вирізу очного яблука з ефектом "риб‘ячого ока". Крім того, внаслідок порушення мимовільного закриття очей вимушено доводиться піднімати погляд вгору, щоб змочити очне яблуко, що дуже наглядно видно на відео.

3. Видалення жирових тіл Біша - посприяло «впаданню» щік всередину та ефекту схудлого обличчя

4. Повна відсутність міміки середньої та верхньої третини обличчя як результат надмірної дози Ботоксу

Можливо щось не врахував, але це те, що в першу чергу кидається в очі.

Я не слідкував за зовнішністю даної особи та не знаю чи всі ці зміни відбулись раптово чи поступово. Всі висновки все ж суб’єктивні. Але така комбінація операцій за один раз частіше використовується злочинцями при втечі та зміні паспорта".

Отже, не можна сказати точно, якого саме ефекту прагнула жінка: мати молодший вигляд чи змінити зовнішність настільки, щоб мати можливість подорожувати з підробленими документами.

Хоча деякі користувачі соцмереж припускають, що Оксана просто дуже хотіла бути схожою на героїню мультика Тіма Бертона "Труп нареченої". Нам здається, що їй це вдалося.

Читайте також: Мільярдерка та спонсорка рашистів: як Оксана Марченко з гламурної телеведучої стала ворогом України