Шуба, костюм-трійка і спокусливе декольте: учасниці шоу "Холостяк-11" сходили на прем'єру української комедії

Колишні учасниці романтичного проєкту першими оцінили фільм "Сусідка".
У Києві відбувся допрем'єрний показ української романтичної комедії "Сусідка", яку відвідали учасниці 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Анна Гузєєва і Олександра Миколюк.
Дівчата обрали для заходу стильні луки. Анна була одягнена у темно-сіру шубу, білу трикотажну сукню і чорні чоботи на шпильках. Аутфіт Гузєєва доповнила коричневою сумкою.
Вона зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотистими круглими сережками.
На Олександрі був чорний костюм-трійка, який складався із жакету, жилету, який чудово підкреслив її спокусливе декольте, і штанів-кльош. Зверху красуня одягла пальто у ледь помітну смужку, яке було схоже на дуже довгий маскулінний жакет.
У руці вона тримала сумку зі стразами. Укладання, ніжний мейкап і перлинне намисто завершили образ Саші.
На прем'єрі також побували учасниця "Холостяка-12" Олександра Погорєлова і учасник "Холостячки-2" Євгеній Ковтуненко. Саша позувала у чорній мініспідниці і бежевому джемпері, а Євгеній - у бежевому піджаку, чорній водолазці і білих штанях.
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