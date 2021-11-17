Шуба, лелітки та нафарбовані нігті: гламурний Джаред Лето на показі фільму "Дім Гуччі"

Актор повторив своє ефектне вбрання, але тільки в іншому кольорі.

Актори, які зіграли у фільмі Рідлі Скотта "Дім Гуччі", продовжують відвідувати прем'єрні покази картини в різних містах. 16 листопада показ відбувся у Нью-Йорку в Джаз-центрі Лінкольна.

Джаред Лето з'явився перед фотографами у ефектному образі від Gucci. Актор був одягнений у золотистий гольф, розшитий лелітками, костюм з приталеним піджаком та штанами-кльош гірчичного кольору, а також у золотистих черевиках на невеликих підборах.

Джаред Лето / Associated Press

Завершили лук актора білий манікюр та шуба зі штучного хутра, яку Джаред накинув на плечі.

Джаред Лето / Associated Press

До речі, на прем'єрі в Лондоні актор з'являвся у схожому ансамблі, але тільки тоді його вбрання було виконане у блакитному відтінку, а родзинкою образа став клатч у вигляді серця.

Джаред Лето / Associated Press

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