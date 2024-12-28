Схудла і наростила волосся: переможниця "Холостяка-13" показала, як змінилася після проєкту

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь показала, як вона змінилася після проєкту.

Відомо, що реалітішоу закінчилося восени, а в ефірі воно завершилося лише вчора. Тож дівчині вже можна ділитися у соцмережі розмовними Stories.

Одразу після завершення шоу Інна опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому зачарувала своїм красивим виглядом. Дівчина помітно схудла, а ще у неї змінилася зачіска – вона наростила волосся. Її укладання було об'ємне і з локонами.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Бєлєнь позувала у чорній олімпійці на блискавці і джинсах. А ще у неї був ніжний макіяж із чорними стрілками.

"Всім дякую за привітання. Завтра можна вже виходити в сторіз і показувати все", – написала Інна на знімку.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь показала інтимну світлину з головним героєм проєкту Олександром Тереном.

Читайте також: