Схудла і змінила зачіску: Крістіна Агілера здивувала новою зовнішністю та ефектними вбраннями

Виконавиця суперхіта 90-х Genie in a Bottle — 42-річна Крістіна Агілера — трохи позувала фотографам у Лос-Анджелесі, коли прямувала на зйомку шоу Jimmy Kimmel Live.

Суперзірка була одягнена у шкіряні ботфорти, мініспідницю з принтом у вигляді губ, чорний топ та коричневу кофту з каптуром та блискавкою. Поверх цього луку співачка одягла об'ємну косуху.

Також зірка зробила нову зачіску-каре, яскравий макіяж і завершила лук сонцезахисними окулярами та великим ланцюжком на шиї.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Після ефіру Агілер знову сфотографували, коли вона виходила зі студії. Супроводжував співачку її бойфренд Меттью Ратлер. Цього разу на співачці були чорні лосини, кофта з V-подібним декольте та довгими рукавами і ще вона додала до луку кілька ланцюжків.

Крістіна Агілера та Меттью Ратлер / Фото: Getty Images

На програмі вона з'явилася, ймовірно, щоб розповісти про своє нове шоу Voltaire Belle de Nuit, яке відбуватиметься у готелі Venetian Resort Las Vegas, воно стартує напередодні новорічних вихідних. І хоча цієї новини було би достатньо, щоб потрапити до заголовків ЗМІ, Крістіна поділилася цим оголошенням за допомогою знімка, на якому позувала у сексуальному чорному корсеті.

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