Схудла і змінила зачіску: Крістіна Агілера здивувала новою зовнішністю та ефектними вбраннями

Співачка мала стильний вигляд та знову показала бойфренда.
Виконавиця суперхіта 90-х Genie in a Bottle — 42-річна Крістіна Агілера — трохи позувала фотографам у Лос-Анджелесі, коли прямувала на зйомку шоу Jimmy Kimmel Live.
Суперзірка була одягнена у шкіряні ботфорти, мініспідницю з принтом у вигляді губ, чорний топ та коричневу кофту з каптуром та блискавкою. Поверх цього луку співачка одягла об'ємну косуху.
Також зірка зробила нову зачіску-каре, яскравий макіяж і завершила лук сонцезахисними окулярами та великим ланцюжком на шиї.
Після ефіру Агілер знову сфотографували, коли вона виходила зі студії. Супроводжував співачку її бойфренд Меттью Ратлер. Цього разу на співачці були чорні лосини, кофта з V-подібним декольте та довгими рукавами і ще вона додала до луку кілька ланцюжків.
На програмі вона з'явилася, ймовірно, щоб розповісти про своє нове шоу Voltaire Belle de Nuit, яке відбуватиметься у готелі Venetian Resort Las Vegas, воно стартує напередодні новорічних вихідних. І хоча цієї новини було би достатньо, щоб потрапити до заголовків ЗМІ, Крістіна поділилася цим оголошенням за допомогою знімка, на якому позувала у сексуальному чорному корсеті.
Читайте також:
- Одягла плащ із клейонки та прикраси від Vivienne Westwood: Крістіна Агілера позувала фотографам на вулиці
- У штанах хакі і з червоними губами: Крістіна Агілера потрапила під приціл папараці
- У комбінезоні з прозорими вставками: Крістіна Агілера прийшла на престижну премію у луку від Versace