Схудла на 18 кілограмів Крістіна Агілера топлес знялася для глянцю

43-річна Крістіна Агілера стала головною зіркою нового випуску Paper Magazine. На обкладинці журналу вона з'явилася топлес, у шортах-трусах Dsquared, сітчастих колготках та в капорі на голові.

Стилісти підібрали для неї дуже зухвалі та екстравагантні образи з вінтажних речей – неонові колготки, леопардове боді Azzedine Alaïa, штучні шуби, вінтажну мінісукню з хутром на рукавах від Jean Paul Gaultier та ін.

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Фотосесія була присвячена 25-річчю з дня виходу першого альбому співачки — Christina Aguilera.

Останнім часом зірку часто згадують у зв'язку з її помітним схудненням — багато хто впевнений, що вся справа в популярному серед селебріті препараті від діабету. Крістіна це ніяк не коментує і стверджує, що просто підібрала вдалу дієту. Зазначимо, Агілера схудла на 18 кг на рік.

Нагадаємо, раніше Крістіна Агілера вийшла на сцену у Лас-Вегасі. На сцені вона активно виступала, демонструючи боді різних фасонів та мінісукні. Тоді вона вперше здивувала всіх своєю "новою" фігурою та зачіскою.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

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