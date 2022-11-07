Шукає свого кривдника: колишня порноакторка з "Холостяка" показала відео, як невідомий чоловік ударив її

Адель Асанті опублікувала в соцмережі відео, на якому видно чоловіка, який на неї напав у Львові.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – колишня порноакторка Адель Асанті – опублікувала в Instagram відео із камер спостережень, на якому видно, як невідомий чоловік вдарив її ногою по сідницях. Інцидент стався вдень у центрі Львова біля одного з готелів.

"Смотрите внимательно первые секунды видео. Центр Львова (4-го ноября 12:30-12:40). На меня напал неизвестный мужчина и за того, что я ему ответила на русском языке. Я прошу вас сделать максимальный репост, я хочу найти своего обидчика и чтобы он понес ответственность перед законом Украины", - написала дівчина.

Чоловік був одягнений у чорну куртку, темні джинси, темні кросівки з яскравими шнурівками і чорну шапку з білими смужками.

"Эта особь мужского пола ударил меня в центре Львова. За то, что я ему ответила на русском языке. Максимальный репост, я хочу найти своего обидчика", - написала в дописі Асанті.

Адель написала заяву до поліції, отримала висновок судмедекспертизи і тепер хоче знайти свого кривдника.

Нагадаємо, в центрі Львова невідомий чоловік посеред вулиці причепився до Адель Асанті. Він їй перегородив дорогу і обізвав нецензурним словом. Дівчина відповіла йому російською, що зараз викличе поліцію. Чоловіку не сподобалося, що Анастасія розмовляла російською мовою. Він знову її обізвав і вдарив ногою по сідницях, в які дівчина 3 місяці тому вставила імпланти.

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