Шведський актор вийшов на доріжку у футболці із портретом Зеленського

Україну та її президента Володимира Зеленського під час війни підтримують у всьому світі.
2 березня у Берліні відбулася прем'єра фільму Funeral for a Dog. Німецько-шведський актор та член князівського Дому Сайн-Вітгенштейн-Берлебург Август Вітгенштейн вийшов на доріжку у чорній футболці, на якій був портрет Володимира Зеленського та підпис – Президент.
На цій же прем'єрі, але лише 1 березня, з'явився ще один актор фільму 40-річний Фрідріх Мюке. На червону доріжку Мюке прийшов у темно-синьому костюмі з двобортним піджаком та у жовтій сорочці-поло. Надавши в такий спосіб свою підтримку Україні.
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