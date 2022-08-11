Швидко, з інтригою, але без зайвого галасу: як розлучилися мільярдер Руперт Мердок та модель Джеррі Голл

Обставини, які привели пару ще недавно щасливих наречених, вкриті мороком. Ніхто не знає, яка кішка пробігла між Джеррі та Рупертом. Версій було не так багато, і всі вони не тягнуть на справжню причину, наприклад, якесь неназване джерело з оточення пари нібито назвало як причину розірвання шлюбу відмову Голл кинути палити.

Не менш секретним вийшло й розлучення. Відомо тільки, що повідомлення про те, що мільярдер хоче з нею розлучитися, модель отримала електронною поштою, що, як кажуть, дуже її розлютило.

Видання Daily Mail повідомляє, що буквально за кілька годин до розлучення, що відбулося, Джеррі звернулася до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням скасувати заяву про розлучення, яку вона подала раніше. Повідомлення було подано адвокатом Голл у Каліфорнії Рональдом Бротом і датовано вівторком, 9 серпня. У документі йшлося, що розлучення має бути скасоване.

Руперт Мердок та Джері Холл / Фото: Getty Images

Проте: менше ніж через день, Джеррі Голл і медіамагнат мільярдер Руперт Мердок сенсаційно завершили своє розлучення, яке тривало п'ять тижнів. Колишнє подружжя стверджує, що їм вдалося залишатися хорошими друзями і бажають одне одному всього найкращого в майбутньому.

Пара була разом шість років, про початок процесу стало відомо у червні. Холл подала на розлучення 1 липня у Лос-Анджелесі, а не у Великій Британії, де вони були одружені, з чуток, це була її помста, за електронне повідомлення про закінчення спільного життя з магнатом.

Наступний крок моделі був ще агресивнішим, і вона найняла колишнього офіцера поліції у боротьбі з тероризмом, щоб він вручив Мердоку документи про розлучення. У своїй заяві вона сказала, що не має повнї фінансової інформації про нього.

Подання заяви в Каліфорнії невипадкове, оскільки це штат, де при розлученні будь-яке майно, придбане під час шлюбу, за умовчанням ділиться порівну.

Руперт Мердок та Джері Холл / Фото: Getty Images

Після весілля пара встигла витратити понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів на нерухомість у Великій Британії та США. Так що розлучення могло б стати дуже захоплюючим, якби подружжю не вдалося домовитися в останній момент.

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