Швидкоплинні інтрижки, розірвані заручини та секс-відео: 20 гучних романів Періс Гілтон

У житті Періс було багато бурхливих романів із мільярдерами та рок-музикантами, скандалів та швидкоплинних інтрижок, які не мали продовження. Але, схоже, що зірка все ж знайшла свою другу половинку і зовсім скоро змінить статус на місіс. Пропонуємо згадати, в кого закохувалась знаменитість.

Картер Реум

Періс та Картер разом від 2019 року, хоча знайомі вони були задовго до свого першого побачення.Освідчився бізнесмен коханій на райському острові у альтанці, прикрашеній квітами. Весілля пари відбудеться 11 листопада у маєтку діда Періс.

Періс Хілтон та Картер Реум / Getty Images

Кріс Зілка

З Крістофером Періс зустрічалася від 2017 до 2019 року. Після року знайомства, у січні 2018, актор освідчився коханій та підніс обручку вартістю 2 мільйони доларів під час відпустки в Аспені. Періс розірвала заручини в листопаді 2018 року, незадовго до весілля, яке мало відбутися 11 листопада.

Періс Гілтон і Кріс Зілка / Getty Images

Томас Гросс

Періс та швейцарський мільйонер Томас Гросс зустрічалися близько року після зустрічі у Каннах 2015 року, але перервали стосунки у квітні 2016-го. На заходах вони не з'являлися, але кілька разів під час відпочинку потрапляли під приціл папараці.

Рівер Вііпері

Рівер — іспансько-фінський манекенник і у стосунках з Періс був від 2012 до липня 2014 року. У пари була велика різниця у віці — Періс була старша на 10 років.

Періс Гілтон і Рівер Вііпері / Getty Images

Афроджек

Нідерландський музичний продюсер і діджей був у стосунках зі багатійкою близько шести місяців, поки продюсував її другий альбом. Пара кілька разів з'являлася разом на світських заходах та тусовках, але те, що у них стосунки, Періс не підтвердила.

Періс Гілтон та Афроджек / Getty Images

Сай Вейтс

Власник нічного клубу Сай Вейтс зустрічався з Періс близько року. Пара залишилася друзями.

Періс Гілтон і Сай Вейтс / Getty Images

Даг Рейнгардт

З колишнім бейсболістом зірка реаліті зустрічалася також близько року 2009-2010-го. Розійшлася пара не дуже добре, і ті стосунки Періс навіть хотіла забути, про що якось розповіла в інтерв'ю: "Я просто зрозуміла, що мені краще без нього. Так що я закінчила це, тому що заслуговую чогось набагато кращого! Він мені не підходив, і, зрештою, я знайду когось, хто кохатиме мене такою, якою я є».

Періс Гілтон та Даг Рейнхардт / Getty Images

Бенджі Медден

Це був ще один дуже швидкоплинний роман, який тривав від березня до листопада 2008 року. Начебто ініціатором розставання була Періс, тому що вони з Бенджі були надто різними людьми.

Періс Гілтон та Бенджі Медден / Getty Images

Чад Майкл Мюррей

2004 року Періс і Чад знімалися в одному фільмі жахів "Будинок воскових фігур" в Австралії. Шанувальники акторів подейкували, що під час роботи вони мали коротку інтрижку. Хоча ні Періс, ні Чад стосунки не підтверджували, але вважається, що їхній роман став причиною розлучення актора та його дружини Софії Буш. Пара пробула у шлюбі лише п'ять місяців.

Періс Гілтон та Чад Майкл Мюррей / Getty Images

Періс Лацис

Цікаво, що кохані мали однакові імена. І через вісім місяців після знайомства 22-річний мільярдер освідчився Періс, вручивши каблучку з діамантом у 24 карати та вартістю 5 мільйонів доларів. Але їхній роман тривав недовго, у вересні 2005 року вони скасували весілля.

Періс Гілтон та Періс Лацис / Getty Images

Ставрос Ніаргос

З грецьким бізнесменом Періс пов'язує бурхливий роман і, можливо, саме він став причиною її розриву з Лацисом, адже красуня була помічена зі Ставросом на вечірці за кілька годин після підтвердження її розриву з Періс Лацисом.

Періс Гілтон та Ставрос Ніархос / Associated Press

Джош Гендерсон

Актор і співак теж не встояв перед чарами Періс. Вони недовго зустрічалися 2007 року.

Періс Гілтон та Джош Гендерсон / Getty Images

Нік Картер

Зірка Backstreet Boys Нік Картер і Періс Гілтон зустрічалися лише сім місяців, але розбіглися вони, мабуть, не дуже добре, оскільки Нік в результаті невтішно відгукувався про колишню: "Періс була найгіршою людиною у світі, з якою мені доводилося зустрічатися". Періс все заперечувала.

Періс Гілтон та Нік Картер / Associated Press

Рік Соломон

Стосунки цієї пари протрималися кілька років і завершились гучним скандалом. Незабаром після дебюту шоу Періс "Просте життя" в Інтернет було злито секс-відео пари. Саломон подав позов проти компанії, яка поширила запис, та проти сім'ї Гілтон. Далі було кілька судових позовів від обох. У квітні 2004 року Саломон почав поширювати касету через кінокомпанію для дорослих Red Light District Video під назвою 1 Night in Paris. В результаті Періс отримала моральну компенсацію у розмірі 400 тисяч доларів.

Рік Соломон / Getty Images

Дерік Віблі

Гілтон та фронтмен панк-рок-гурту Sum 41 ненадовго зустрічалися 2003 року.

Дерік Віблі / Associated Press

Джейсон Шоу

Вони були разом від 2002 до 2003 року. Пара навіть була заручена, але в результаті розбіглася. Ходили чутки, що Гілтон не була готова до весілля у той період свого життя.

Періс Гілтон та Джейсон Шоу / Getty Images

Едріан Греньє

З цим актором Періс зустрічалася 2010 року. Вони кілька разів з'являлися на публіці і були помічені в будинку блондинки в Малібу, але незабаром їхня інтрижка закінчилася нічим.

Едріан Греньє / Associated Press

Джо Френсіс

Шоумен і кінопродюсер зустрічався з Гілтон упродовж нетривалого часу 2003 року. Подейкували, що розрив у пари був болісним.

Періс Гілтон та Джо Френсіс / Getty Images

Едвард Ферлонг

Зірка фільму "Термінатор 2: Судний день" був першим відомим бойфрендом Періс. Вони недовго зустрічалися у 2000 році і, судячи з її заяв у деяких інтерв'ю, навіть мешкали разом.

Періс Гілтон та Едвард Ферлонг / Getty Images

Джаред Лето

Роман їм приписували 2008 року. Нібито інтрижка у знаменитої блондинки та Джареда була нетривалою. Стосунки вони не коментували і на публіці разом не з'являлися, проте деякий час у Мережі розповсюджували фото, на якому пара пристрасно цілується на вечірці в межах кінофестивалю Sundance.

Джаред Лето / Associated Press

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