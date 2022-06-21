Швидше помру, ніж не матиму дітей: Біллі Айліш зробила несподіване визнання

Співачка була дуже відвертою в інтерв'ю.

Як повідомляє Daily Mail, під час інтерв'ю журналу Sunday Times 20-річна поп-зірка пояснила, що завжди хотіла мати дітей і що стати матірʼю було однією з її головних цілей у житті. Біллі Айліш заявила, що швидше помре, ніж не стане матір'ю в майбутньому.

Проте виконавиця зізналася, що вона також боїться цього, оскільки турбуватиметься про правильне виховання та захист своїх дітей, коли вони виростуть:

"Чим старше я стаю, тим більше я переживаю, я просто думаю, угу, що я робитиму, коли моя дитина вважатиме, що це правильно, а я, типу, ні, це не так! І вони не будуть мене слухати".

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Говорячи про проблеми, з якими зараз стикаються діти в Америці, Біллі зізналася, що дуже боїться стрілянини у школах:

"Чому боятися ходити до школи — це нормально? ... Ви йдете до школи і маєте бути готові до травмуючого досвіду, який змінить ваше життя, або до смерті. Як? Де тут логіка?"

Читайте також: