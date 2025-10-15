ТСН у соціальних мережах

Сяяла, як дорогоцінний камінь: Пріянка Чопра вийшла на червону доріжку в гламурному вбранні та з голим животом

Зазвичай для свята Дівалі обирають яскраві кольори, тому костюм у білому відтінку та сріблі, який вона носила, дуже здивував, хоч і був святковим.

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Getty Images

Відома модель і акторка Пріянка Чопра відвідала гламурний бал All That Glitters Diwali Ball у Нью-Йорку. Захід був присвячений святу Дівалі — дуже важливому в індійській культурі. Оскільки зірка родом з Індії, то одяглася святково й обрала вбрання від Zuhair Murad з колекції Resort 2026.

Вона носила гламурні напівпрозорий блейзер і штани, прикрашені кристалами, бісером і лелітками. Візерунки на костюмі були хитромудрими і нагадували її індійську спадщину.

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Хоча на вечорі були присутні відомі обличчя з індійської громади та світової індустрії розваг, усі погляди були прикуті до Чопри та її невимушеного погляду на святковий гламур. Цей ансамбль вона доповнила білим шифоновим топом з галтером, зачіскою з трояндами, безліччю прикрас. В її руці також була незвична сумка з короткою ручкою і пір’ям.

Але поки Чопра демонструвала в Нью-Йорку цей образ, дружина найбагатшої людини Індії Мукаша Амбані — 61-річна Ніта Амбані — вийшла у світ з інкрустованою діамантами сумкою Birkin вартістю 2 млн доларів.

Ніта Амбані

Ніта Амбані

Стильні виходи Пріянки Чопри (21 фото)

