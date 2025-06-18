Сяяла на вулицях Парижа: співачка Майлі Сайрус потрапила під приціл папараці

Майлі Сайрус / © Getty Images

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Співачку помітили, коли вона вийшла з готелю та прямувала до автомобіля. Зірка продемонструвала у столиці моди два оригінальні вбрання — мінісукні з декором. Перше вбрання Майлі — чорна сукня з довгими рукавами та високою горловиною.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Це вбрання було вінтажним і створене американським дизайнером Патріком Келлі 1989 року. Його роботи відрізнялися яскравістю, гумором та відсиланнями до попкультури та чорного фольклору. Саме на цій сукні Майлі була зображена Ейфелева вежа — символ Парижа. Носила вбрання співачка у поєднанні з чорними колготками та туфлями на ремінцях.

Другий образ Сайрус був більш креативним, адже співачка одягла в’язану сукню в хижий принт, яку на горловині прикрашало пір’я. Образ співачка доповнила мереживними колготками білого кольору, туфлями на підборах, ремінці яких були прикрашені квітами. У її руці була сумка.

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Майлі Сайрус / © Getty Images

Цей образ був від Valentino з колекції осінь-зима 2025-2026. На подіумі вбрання демонструвала новаспечена модель Кай Шрайбер — дочка акторів Ліва Шрайбера і Наомі Вотс.