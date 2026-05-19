Сяяла в Каннах: Шерон Стоун приголомшила своєю появою в розкішній сукні з квітковою аплікацією

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун відвідала прем’єру драматичного фільму Fjord у межах Каннського кінофестивалю.

Акторка приголомшила своєю появою на червоній доріжці у розкішній кутюрній чорно-білій сукні максі без бретельок з колекції весна-літо 2026 бренду Miss Sohee, що належить дизайнерці з Південної Кореї Сохі Пак.

Це драматичне творіння ідеально поєднало голлівудську чуттєвість із сучасною східною естетикою. Сукня була розшита бісером, камінням і стразами, а також була оздоблена аплікацією у вигляді квітів гліцинії лавандового відтінку, виготовлених з леліток вручну.

Аутфіт Стоун доповнила чорним плащем з розсипом страз і такими самими квітковими аплікаціями, який вона спустила з плечей. На ній також були чорні прозорі рукавички, поверх яких вона одягла діамантові каблучки.

У Шерон було стильне укладання, вечірній макіяж, діамантові сережки-цвяшки у вухах, діамантове намисто з підвіскою у вигляді бірюзового каменя та чорний клатч-футляр зі стразами і перлами у руках.

Нагадаємо, Шерон Стоун на галаконцерт Фонду кращого світу на Лазуровому узбережжі одягла мереживну сукню максі, прикрашену квітковою вишивкою з різнокольорових леліток.

