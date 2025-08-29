ТСН у соціальних мережах

Сяяла в красивих образах: Грета Гервіг, яка зняла фільм "Барбі", відвідала Венецію

42-річна зірка Голлівуду була дуже елегантною.

Грета Гервіг

Грета Гервіг / © Associated Press

Відома кінорежисерка й акторка Ґрета Ґервіґ, яка торік прославилася на весь світ своїм фільмом «Барбі», відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль.

Грета вийшла на червону доріжку в чорній пишній сукні з фатину від бренду Rodarte. Вбрання зірки було на одне плече, з квітковою аплікацією і довгим пишним шлейфом.

Грета Гервіг / © Associated Press

Грета Гервіг / © Associated Press

Образ вона доповнила «мокрою» зачіскою з укладеним назад волоссям, макіяжем і кольє-ланцюгом з діамантами.

Грета відвідала захід з чоловіком режисером і сценаристом Ноа Баумбахом.

Грета Гервіг і Ноа Баумбах / © Associated Press

Грета Гервіг і Ноа Баумбах / © Associated Press

Також Грета відвідала фотокол до фільму «Джей Келлі», головну роль у якому виконав Джордж Клуні. Гервіг була з ніг до голови одягнена в Prada.

Грета Гервіг / © Associated Press

Грета Гервіг / © Associated Press

Вона поєднала білу сорочку, стьобану спідницю міді в квітковий принт, туфлі з відкритою п’ятою і лакову сумку. Також на деяких знімках вона позувала в окулярах у білій оправі.

Грета Гервіг / © Associated Press

Грета Гервіг / © Associated Press

