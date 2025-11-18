ТСН у соціальних мережах

Сяяла в лаконічній сукні: Дженніфер Еністон нагадувала про естетику Рейчел Грін своїм образом

Простий і ніжний блиск сукні додавали образу Дженніфер вишуканості.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

У готелі Four Seasons у Беверлі-Гіллз відбувся галавечір Elle Women in Hollywood 2025, на червону доріжку якого вийшла голлівудська акторка — 56-річна Дженніфер Еністон. Вона постала перед фотографами в сукні улюбленого стилю і кольору — лаконічному чорному приталеному зручному вбранні.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Вона одягла вінтажну сукню від Ralph Lauren з галтером і мерехтливим бісером. Вбрання було елегантним і жіночним, а також трохи нагадало про естетику 90-х років і про те, як Еністон одягалася в ті роки, адже в моді тоді були лаконічні сукні, сукні-комбінації і тонкі бретельки, які Дженніфер якраз любила носити на світські заходи.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Естетика Дженніфер у період її знімань у серіалі «Друзі» була розкішною — чорна сукня для неї завжди посідала важливе місце в гардеробі. Вона часто носила мінімалістський крій, що підкреслював силует, але водночас не мав надто відвертого вигляду.

Дженніфер Еністон, 1995 рік / © Associated Press

Дженніфер Еністон, 1995 рік / © Associated Press

Дженніфер Еністон, 1998 рік / © Getty Images

Дженніфер Еністон, 1998 рік / © Getty Images

Дженніфер Еністон, 1999 рік / © Getty Images

Дженніфер Еністон, 1999 рік / © Getty Images

