- Шоу-бізнес
- 98
- 1 хв
Сяяла в лаконічній сукні: Дженніфер Еністон нагадувала про естетику Рейчел Грін своїм образом
Простий і ніжний блиск сукні додавали образу Дженніфер вишуканості.
У готелі Four Seasons у Беверлі-Гіллз відбувся галавечір Elle Women in Hollywood 2025, на червону доріжку якого вийшла голлівудська акторка — 56-річна Дженніфер Еністон. Вона постала перед фотографами в сукні улюбленого стилю і кольору — лаконічному чорному приталеному зручному вбранні.
Вона одягла вінтажну сукню від Ralph Lauren з галтером і мерехтливим бісером. Вбрання було елегантним і жіночним, а також трохи нагадало про естетику 90-х років і про те, як Еністон одягалася в ті роки, адже в моді тоді були лаконічні сукні, сукні-комбінації і тонкі бретельки, які Дженніфер якраз любила носити на світські заходи.
Естетика Дженніфер у період її знімань у серіалі «Друзі» була розкішною — чорна сукня для неї завжди посідала важливе місце в гардеробі. Вона часто носила мінімалістський крій, що підкреслював силует, але водночас не мав надто відвертого вигляду.