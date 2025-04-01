Сяяла зі сцени: Шакіра зачарувала публіку своєю рожевою мінісукнею під час виступу

Шакіра / © Associated Press

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Ця серія виступів Шакіри спрямована на підтримку її дванадцятого студійного альбому з однойменною назвою.

Шакіра / © Associated Press

Під час виступів Шакіра змінює на сцені безліч вбрань, створених для неї ексклюзивно відомими брендами. Одним із найяскравіших луків співачки була мінісукня від Versace.

Шакіра / © Associated Press

Вбрання виконане з усипаної стразами тканини, яка ефектно сяяла на сцені, коли Шакіра рухалася. Прикрашали його вирізи та золота фурнітура з логотипом бренду.

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Це міні Шакіра носила у поєднанні з капроновими сітчастими колготками та ботильйонами, зробленими з такої самої тканини, як і сукня.

Шакіра / © Associated Press

Шакіра / © Associated Press

Нагадаємо, що очыльниця Модного дому Versace, Донателла Версаче пішла з посади креативної директорки бренду. Її останньою колекцією стало шоу прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026.

Шакіра / © Getty Images Шакіра / © Getty Images Шакіра / © Getty Images Шакіра / © Getty Images Шакіра / © Getty Images