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- Шоу-бізнес
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Сяяла зі сцени: Шакіра зачарувала публіку своєю рожевою мінісукнею під час виступу
Наразі попзірка з Колумбії перебуває у концертному турі під назвою Las Mujeres Ya No Lloran, який став сьомим у її кар’єрі.
Ця серія виступів Шакіри спрямована на підтримку її дванадцятого студійного альбому з однойменною назвою.
Під час виступів Шакіра змінює на сцені безліч вбрань, створених для неї ексклюзивно відомими брендами. Одним із найяскравіших луків співачки була мінісукня від Versace.
Вбрання виконане з усипаної стразами тканини, яка ефектно сяяла на сцені, коли Шакіра рухалася. Прикрашали його вирізи та золота фурнітура з логотипом бренду.
Це міні Шакіра носила у поєднанні з капроновими сітчастими колготками та ботильйонами, зробленими з такої самої тканини, як і сукня.
Нагадаємо, що очыльниця Модного дому Versace, Донателла Версаче пішла з посади креативної директорки бренду. Її останньою колекцією стало шоу прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026.