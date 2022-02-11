Сіара у сукні з пікантним декольте блиснула формами на червоній доріжці

Сіара у сукні з пікантним декольте блиснула формами на червоній доріжці

Співачка Сіара завжди супроводжує свого чоловіка — гравця в американський футбол Рассела Вілсона — на спортивних заходах та церемоніях, присвячених спорту.

Вчора, 10 лютого, пара була присутня на 11-й щорічній церемонії нагородження NFL Honors у YouTube Theater в Інглвуді, Каліфорнія.

На доріжці 36-річна артистка з'явилася у сукні від Roberto Cavalli із весняно-літньої колекції 2022 року, яка, як і багато вбрань бренду, була дуже відвертою.

Сіара та Рассел Вілсон / Associated Press

Вбрання прикривало груди Сіари широкими смужками, затискалося золотою фігурою пантери на талії і було з високим сексуальним розрізом. Співачка доповнила образ сатиновими босоніжками на високих підборах. Образ артистка доповнила золотою прикрасою на шиї, хвилястим укладанням, вечірнім макіяжем, світлим манікюром та кількома каблучками на пальцях.

Сіара та Рассел Вілсон / Getty Images

Її чоловік був у білій сорочці, чорній краватці-метелику, оксамитовому смокінгу та чорних штанах, а також взув лаковані туфлі на шнурках. На обличчі у чоловіка були чорні сонцезахисні окуляри. Пара мала дуже ефектний вигляд.

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