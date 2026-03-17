Сідні Свіні показала милі фото зі своєю вівчаркою Саллі
Зірка опублікувала серію знімків зі своїм домашнім улюбленцем.
28-річна американська акторка Сідні Свіні, яка прославилася завдяки серіалу «Ейфорія», любить тварин, і у квітні минулого року вона завела собаку породи німецька вівчарка. У своєму Instagram вона вирішила показати, як її домашній улюбленець змінився за цей час.
Таким собака на прізвисько Саллі був минулого року.
А такий вигляд вона має зараз. Вівчарка помітно виросла, і Сідні вже не може втримати її на руках. Судячи з фото, акторка бере її з собою до офісу, де вона займається розробкою нових колекцій свого бренду спідньої білизни Syrn.
«Минулої весни ми говорили з подружкою про хлопців і гуглили найзавидніших холостяків. Звісно ж, нічого хорошого не вийшло. Вона така: „Ну і кого саме ти шукаєш?“ Я подумала: „Хочу вірного, люблячого мене, веселого хлопця, який мене обійматиме“. Вона запитала: „О, то ти хочеш собаку?“ А я подумала: „Мабуть, так“. Так я завела собі німецьку вівчарку. І тепер у мене є Саллі, мій вічний хлопець», — розповіла одного разу в інтерв’ю Свіні.
Раніше Сідні Свіні вже потрапляла в об’єктиви папараці в компанії свого собаки. Це було після Met Gala 2025, коли акторка, на відміну від своїх колег, вирішила не відвідувати афтепаті, а провести час із новим чотирилапим другом.