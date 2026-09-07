Сідні Свіні пристрасно цілувалася на гондолі під час романтичного побачення у Венеції

Сідні Свіні та її бойфренд Скутер Браун у Венеції / © Getty Images

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Закоханих знаменитостей помітили папараці під час спільного відпочинку у Венеції, де вони насолоджувалися прогулянкою на гондолі та не приховували ніжних почуттів. 28-річна Сідні Свіні та 45-річний музичний продюсер Скутер Браун влаштували романтичну прогулянку італійським містом. Під час поїздки вони обіймалися та цілувалися, а згодом продовжили прогулянку вже вулицями Венеції, тримаючись за руки.

Сідні Свіні та її бойфренд Скутер Браун у Венеції / © Getty Images

Для побачення Свіні обрала невимушений літній образ. Акторка одягнула білу сукню від бренду Posse, поверх якої накинула жовтий светр, а від сонця захистилася чорними окулярами. У руці акторка тримала сумку від The Row. Браун постав у білій сорочці, темно-синіх шортах і синій кепці, доповнивши образ сонцезахисними окулярами.

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Сідні Свіні та її бойфренд Скутер Браун у Венеції / © Getty Images

До Венеції Свіні приїхала не лише заради відпочинку. Акторка є амбасадоркою Armani Beauty — офіційного б’юті-партнера 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, тому від початку фестивального тижня вона вже встигла привернути увагу кількома появами, зокрема у ефектній срібній сукні.

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Сідні Свіні / © Getty Images

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