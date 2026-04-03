Сідні Свіні розсилає букети з трусами

Сідні Свіні / © Getty Images

Реклама

28-річна американська акторка Сідні Свіні, яка здобула широку популярність завдяки серіалу «Ейфорія», нещодавно презентувала власний бренд спідньої білизни Syrn, що стрімко набирає популярності. Перша колекція виявилася такою популярною, що її повністю розпродали лише за добу. Ціни на вироби починаються від 19 доларів, а розмірна лінійка охоплює широкий діапазон — від XXS до 3X, що робить бренд доступнішим та інклюзивнішим для різних типів фігур.

Сідні Свіні

Попри вже високий інтерес до свого бренду Сідні вирішила піти далі і придумала нестандартний спосіб просування. Для залучення нової аудиторії актриса запустила оригінальну маркетингову кампанію, яка швидко розійшлася соцмережами.

Вона розсилає інфлуенсерам екстравагантні букети, що складаються не лише з квітів, а з спідньої білизни — трусів, ліфів і боді з нової колекції. Такий креативний підхід одразу привернув увагу та викликав хвилю обговорень. У Мережі блогери залюбки діляться фотографіями таких незвичних подарунків.

Реклама

Сідні Свіні розсилає блогерам букети з трусами

Раніше, нагадаємо, Сідні Свіні сама знялася в новій промокампанії свого бренду. Актриса позувала в мереживній спідній білизні