Сідні Свіні у дуже тісному корсеті розкидала у натовп пакети зі спідньою білизною свого бренду

Її несподіваний перформенс на сцені привернув багато уваги, зокрема через образ.

Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Акторка Сідні Свіні, за участі якої вийшов нещодавно новий сезон серіалу «Ейфорія», відвідала Stagecoach — великий музичний фестиваль кантрі-музики, який щороку проходить у США. Зірка під час виступу одного з виконавців вийшла на сцену і почала розкидати у натовп білизну свого нещодавно запущеного у продаж бренду Syrn.

«Дістаньмо трохи цих трусиків просто тут», — оголосив діджей Diplo, вітаючи гостю.

Таким чином вона влаштувала і перформенс і рекламну кампанію, а також не залишилась непоміченою і біла сукня акторки з рюшами, адже одягла вона з таким тісним корсетом, який дуже сильно затягнув її талію та груди.

Образ Свіні доповнила білими чоботами від City Boots з тисненням під крокодила, а також бежевим пальтом з торочкою і вишивкою.

Нагадаємо, що запуск її бренду Syrn супроводжувався скандалом, адже Сідні та ще група інших представників її команди розкидали бюстгальтери біля культового знаку Hollywood, чим викликали обурення суспільства.

