Сідні Свіні в обтислому топі продемонструвала пишне декольте

Сідні Свіні

Реклама

28-річна американська актриса Сідні Свіні, яка здобула широку популярність завдяки серіалу «Ейфорія», опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона зображена в м’ятному комплекті від свого бренду нижньої білизни Syrn.

Сідні Свіні

Обтислий топ ефектно підкреслив пишні форми акторки.

Сідні Свіні

Сідні Свіні

Зазначимо, що Сідні офіційно запустила свій бренд на початку 2026 року. Проєкт отримав потужну фінансову підтримку від інвестиційного фонду Coatue, у який вклали кошти мільярдери Джефф Безос і Майкл Делл.

Реклама

Сідні Свіні

Першу колекцію бренду розкупили за добу, однак без скандалу не обійшлося. Одне з рекламних відео Свіні зняла біля легендарного знака HOLLYWOOD і в ньому обвішала пам’ятник бюстгальтерами свого бренду. Акторка та її команда мали дозвіл від FilmLA на знімання біля напису, однак у неї не було дозволу торкатися його або підніматися на нього.

Нагадаємо, що раніше Сідні Свіні опублікувала фото зі своїм коханим.

Новини партнерів