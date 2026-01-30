Сідні Свіні знову встрягла у скандал, але цього разу через бюстгальтери

Сідні Свіні / © Associated Press

Акторка Сідні Свіні запустила свій бренд спідньої білизни Syrn і сама знялася у першій рекламній кампанії. На фотографіях, які з’явилися в акаунті бренду, дівчина позувала у красивих комплектах з мережива у різних відтінках.

Ціна білизни варіювалася від 19 до 269 доларів, розміри бюстгальтерів були A-DDD/F, а спідня білизна — від XXS до 3X. Дизайн, стиль та сама рекламна кампанія були вдалими, адже білизну розкупили приблизно за добу, про що акторка сама написала у соцмережі.

Та без скандалів тут знову не обійшлось, адже одине з рекламних відео Сідні зняла біля легендарного знаку HOLLYWOOD і в ньому обвішала пам’ятку бюстгальтерами свого бренду. Акторка та її команда мали дозвіл від FilmLA на зйомки біля знаку, однак у неї не було дозволу торкатися його чи підніматися на нього.

Голлівудська торгова палата дізналася про ситуацію та надіслала листа знімальній групі Свіні, повідомило TMZ.

«Зверніть увагу, що Голлівудська торгова палата володіє правами інтелектуальної власності на використання зображення знаку Голлівуду», — йдеться в електронному листі. «Ні ви, ні продакшн не зверталися за дозволом на використання зображень у комерційних цілях і не отримували його». У листі далі зазначається: «Ми розуміємо, що ви отримали дозвіл на зйомки від FilmLA, співробітники якої запевняють мене, що вас повідомили про вимоги щодо отримання ліцензії від Палати перед зйомками».

Голова Голлівудської торгової палати також розповів TMZ про ситуацію. «Дозвіл на це, як того вимагає закон, не був наданий», — підтвердили вони.

На запитання, чи буде складено поліцейський протокол за порушення меж власності та/або вандалізм, відповіді не було. Хоча бюстгальтери зняли після зйомки, що викликала несподіванку, кілька видів спідньої білизни залишилися. Також відео після розголосу видалили.

