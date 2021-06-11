Сідниці, як у Кім: порноакторка з "Холостяка" зробила пластичну операцію і похизувалася результатами

Колишня акторка фільмів для дорослих розповіла, що вона зробила для корекції своєї фігури, та показала, який тепер має вигляд її тіло.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті), дуже відкрита зі своїми підписниками. Вона багато чого їм розповідає і відповідає на їхні запитання.

Цього разу дівчина в Instagram Stories відверто зізналася, що вдалася до послуг пластичного хірурга — вона зробила ліпосакцію боків і ліпомоделювання сідниць (коли надлишки жиру з одних місць перекачують у п'яту точку). До речі, таку операцію робила собі зірка реаліті Кім Кардашян.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

Асанті зазначила, що раніше вона показувала в Instagram Stories себе після операції, коли відходила від наркозу. Але тоді Настя не розповіла, що саме їй робили. І через тиждень після операції вона вирішила все розповісти фоловерам.

"Після того, як я перехворіла ковідом, я набрала 4 кілограми, і мені місяць не можна було займатися спортом. Тому я вирішила собі зробити ліпосакцію і ліпомоделювання. І вже ось минуло 7 днів, сідниці зажили, і тепер я хочу їх показувати, тому що у мене тонка талія і красива об'ємна дупа. На даний момент я в абсолютній гармонії зі своїм тілом і мені все подобається", — поділилася Адель зі своїми підписниками.

Крім того, Настя похизувалася результатами операції, якими дуже задоволена. Вона опублікувала в Stories фото, на якому оголеною демонструє свою фігуру ззаду. Її боки і сідниці ще трішки покриті невеликими синцями.

Адель Асанті

Нагадаємо, Адель розповіла, як потрапила до порноіндустрії і поділилася шокувальними подробицями хірургічної операції, яку вона зробила заради своєї професії.

Читайте також: Не впізнати: порноакторка з "Холостяка" показала, який мала вигляд до пластики

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання