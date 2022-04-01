Сидячи на унітазі: російська зірка Ольга Бузова стане обличчям туалетного паперу

Російська співачка та телеведуча показала відео з туалету.
Ольга Бузова, сидячи у халаті на унітазі, повідомила шанувальникам в Instagram новину про те, що вона стала обличчям туалетного паперу. Тепер Бузова буде не лише на сцені, а й у кожній російській вбиральні.
Відео сторіз телеведучої опублікували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене".
"Мої хороші, не знала, як вам сказати, але все-таки хочеться поділитися з вами такою цікавою незвичайною новиною. Справа в тому, що з сьогодні я стаю обличчям туалетного паперу. Тепер Бузова буде ще й у кожному туалеті", — сказала зірка та демонстративно відірвала шматок туалетного паперу.
Шанувальники Ольги думають-гадають, правда це чи першоквітневий жарт.
Нагадаємо, раніше росіянка поскаржилася підписникам в Instagram на відсутність бажання мастурбувати та займатися сексом, незважаючи на те, що їй для тестування надіслали багато сексуальних іграшок.
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