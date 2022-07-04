"Сім хвилин і 14 секунд, дитинко": Кейт Вінслет на зніманнях "Аватара" відкрила в собі суперздібності

"Сім хвилин і 14 секунд, дитинко": Кейт Вінслет на зніманнях "Аватара" відкрила в собі суперздібності

Актриса зараз знімається у новому фільмі Джеймса Кемерона, з яким вона працювала над фільмом "Титанік".

Кейт Вінслет розповіла, що навчилася неймовірної підводної "надздібності" завдяки ролі в новому фільмі "Аватар: Шлях води" повідомляє Mirror.

Кейт, звичайно, не звикати довго перебувати у воді на зніманнях, але зараз 46-річна актриса перевершила себе. Вона навчилася затримувати подих на приголомшливу кількість часу.

За її власними словами, вона тепер може затримувати дихання в резервуарі для води довше, ніж будь-який інший актор у знімальній групі.

"Сім хвилин і 14 секунд, дитинко!" — Розповіла вона.

Кейт також навчилася вільно пірнати для своєї ролі:

"Ти не можеш ні про що думати, ти не можеш складати списки у своїй голові, ти просто дивишся на бульбашки під собою... Моїми першими словами, коли я спливла, були: "Я померла?" Так, я думала, що померла".

Кейт "перепірнала" навіть свого чоловіка Неда, з яким тренувалася разом. За її словами, він також непогано навчився затримувати дихання, але в якийсь момент знепритомнів".

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

До того ж Кейт побила рекорд, раніше встановлений Томом Крузом, який знімав під водою шість хвилин для фільму "Місія нездійсненна: Нація вигнанців". Для встановлення цього рекорду Кейт знадобилося близько чотирьох тижнів досить інтенсивних тренувань.

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